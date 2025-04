Serie C | Carpi col Legnago per coltivare il sogno playoff

Messa in archivio la vittoria di Terni, la (sobria) festa-salvezza, il Carpi guarda nel serbatoio e controlla quanta benzina ci sia ancora per alzare l'asticella e puntare ai playoff. Stasera al "Cabassi" (20.30) arriva il Legnago ultimo della classe ma ancora in corsa per giocarsi la salvezza ai.

