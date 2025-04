EA7 Emporio Armani supera Estra Pistoia in una partita combattuta

Emporio Armani 95 Estra 80 EA7 Emporio Armani : Mannion 5, Tonut 6, Mirotic 18, Ricci, Leday 24; Bortolani 13, Books 16, Flaccadori 5, Diop 8, Caruso, Garavaglia, Gillespie ne. All. Messina. Estra Pistoia: Della Rosa 15, Saccaggi 8, Allen 19, Benetti 7, Cooke 13; Paschall 11, Valerio-Bodon 7, Ceron, Boglio, Novori, Forrest ne. All. Okorn. Arbitri: Grigioni, Borgo, Marziali. Parziali: 23-24, 47-45, 73-62. Note: tiri da due Milano 21/35, Pistoia 19/31. Tiri da tre Milano 12/29, Pistoia 11/27. Tiri liberi Milano 17/20, Pistoia 9/16. Un risultato secondo pronostico che però regala un'Estra Pistoia decisamente più combattiva di quella vista nelle ultime uscite. La squadra di Okorn per due quarti ha lottato alla pari con Milano, poi chiaramente il differenziale tecnico e fisico mostruoso fra le due squadre è emerso con tutta la sua evidenza nel terzo quarto, dove l'Olimpia ha piazzato il break che ha indirizzato la gara.

Riporta informazione.it: EA7 Emporio Armani sarà Official Outfitter degli Internazionali BNL d’Italia 2025 - C’è grande attesa per gli Internazionali di Roma, uno dei tornei più importanti dei circuiti ATP e WTA – per molti stiamo parlando praticamente di un quinto Slam, qualcuno sta spingendo addirittura pe ...