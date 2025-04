Leggioggi.it - Bonus nido 2025: lista completa dei documenti da allegare alla domanda

Da fine marzo è possibile inviare all’Inpsper il. Si tratta di un passaggio obbligato per le famiglie che intendono ottenere un contributo a sostegno delle spese per la frequenza di asilipubblici e privati autorizzati ovvero per il supporto a domicilio in favore di bambini con gravi patologie croniche.Considerato l’ammontare del(fino a 3.600,00 euro annui per i bambini nati dal 1° gennaio 2024) è fondamentale porre la massima attenzione nel momento in cui si invia l’istanza all’INPS, in particolare per quanto riguarda ida.Come reso noto dall’Istituto con Messaggio 1014 25 marzo, è attualmente possibile trasmettere latelematica diper l’annualità corrente, fino al prossimo 31 dicembre.luce del fatto che le domande sono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione (e nei limiti delle risorse pubbliche previste a copertura della misura) analizziamo in dettaglio ladeida preparare per inviare quanto prima l’istanza diall’INPS.