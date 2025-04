Oggi i funerali di Federico Regni morto a 25 anni in un incidente stradale sulla Castrense

Federico Regni, il giovane di 25 anni deceduto la mattina di domenica 13 aprile sulla Castrense, in provincia di Viterbo. I funerali saranno celebrati Oggi. Leggi su Fanpage.it Cordoglio nel comune di Tuscania per la morte di, il giovane di 25deceduto la mattina di domenica 13 aprile, in provincia di Viterbo. Isaranno celebrati

