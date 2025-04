Mafia | aiutò Messina Denaro durante latitanza arrestata fiancheggiatrice

arrestata Floriana Calcagno, ritenuta una fiancheggiatrice di Matteo Messina Denaro, per averlo aiutato durante gli ultimi periodi della sua latitanza. Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e del Ros, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale AntiMafia, a carico di Calcagno, indagata, in concorso, per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena aggravati dall’essere stati commessi al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa Cosa Nostra. Lapresse.it - Mafia: aiutò Messina Denaro durante latitanza, arrestata fiancheggiatrice Leggi su Lapresse.it Milano, 14 apr. (LaPresse) – È stataFloriana Calcagno, ritenuta unadi Matteo, per averlo aiutatogli ultimi periodi della sua. Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e del Ros, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Anti, a carico di Calcagno, indagata, in concorso, per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena aggravati dall’essere stati commessi al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa Cosa Nostra.

Messina Denaro - arrestata un’altra amante - è un’insegnante : “Favorì la latitanza”. Le foto col boss

La professoressa Floriana Calcagno insegna in un istituto superiore di Mazara. Un’indagine della Sisco e del Ros, coordinata dalla procura di Palermo, svela il suo ruolo.

Inchiesta Hydra sul patto tra mafie in Lombardia : in 143 a processo - c’è anche il cugino di Matteo Messina Denaro

Il procuratore di Milano Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto il processo per 143 persone nell'ambito dell'inchiesta sul patto tra mafie in Lombardia.

Sara Campanella - a fermare Stefano Argentino l’ufficiale del Ros che arrestò Messina Denaro

“Stiamo analizzando tutti i dispositivi della vittima e del fermato per chiarire il movente dell’omicidio” ha spiegato l’investigatore. Stefano Argentino è stato individuato dalle indagini lampo dell’ufficiale che invece ha inseguito per anni il padrino di Castelvetrano, poi morto nel settembre del 2023.

