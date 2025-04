Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un figlio | l’annuncio social con gender reveal

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno finalmente svelato il loro dolce segreto: presto diventeranno genitori! l’annuncio, condiviso sui social con un video emozionante, ha mostrato il momento esatto in cui Elisa ha rivelato ad Andrea di essere incinta, seguito dalle prime ecografie e da un baby shower intimo con coriandoli azzurri.La coppia, da sempre molto riservata sulla propria vita privata, ha voluto coinvolgere i fan in questo momento speciale, condividendo l’emozione e la gioia della dolce attesa.Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un Mini Dama in arrivoooo!!!,hanno scritto su Instagram.Nel video si vede Andrea visibilmente commosso, mentre abbraccia Elisa e guarda per la prima volta le immagini del piccolo.Il gender reveal ha confermato che si tratta di un maschietto, accogliendo un’ondata di auguri da parte di amici e colleghi come Clarissa Marchese, Sophie Codegoni, Pierpaolo Pretelli e tanti altri. Gravidanzaonline.it - Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un figlio: l’annuncio social con gender reveal Leggi su Gravidanzaonline.it edhanno finalmente svelato il loro dolce segreto: presto diventeranno genitori!, condiviso suicon un video emozionante, ha mostrato il momento esatto in cuiha rivelato addi essere incinta, seguito dalle prime ecografie e da un baby shower intimo con coriandoli azzurri.La coppia, da sempre molto riservata sulla propria vita privata, ha voluto coinvolgere i fan in questo momento speciale, condividendo l’emozione e la gioia della dolce attesa.Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un Mini Dama in arrivoooo!!!,hanno scritto su Instagram.Nel video si vedevisibilmente commosso, mentre abbracciae guarda per la prima volta le immagini del piccolo.Ilha confermato che si tratta di un maschietto, accogliendo un’ondata di auguri da parte di amici e colleghi come Clarissa Marchese, Sophie Codegoni, Pierpaolo Pretelli e tanti altri.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne - Andrea Damante presto papà : le parole sul figlio e su Elisa Visari

Era un regalo per Giulia ed è giusto che stia con lei. L’ex tronista di Uomini e Donne, protagonista del programma di Maria De Filippi nel 2016, ha condiviso un video emozionante insieme alla sua compagna Elisa Visari, ufficializzando la dolce attesa.

Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un figlio : l’annuncio social con gender reveal

Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un Mini Dama in arrivoooo!!!, hanno scritto su Instagram. . La coppia, da sempre molto riservata sulla propria vita privata, ha voluto coinvolgere i fan in questo momento speciale, condividendo l’emozione e la gioia della dolce attesa.

Chi è Elisa Visari - fidanzata di Andrea Damante e futura madre di suo figlio

La storia d'amore con il dj è iniziata circa cinque anni fa. Elisa Visari è la fidanzata di Andrea Damante e presto diventerà mamma del loro primo figlio insieme.

Ne parlano su altre fonti Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un bambino: foto news gossip. Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno genitori. Chi è Elisa Visari, fidanzata di Andrea Damante e futura madre di suo figlio. Elisa Visari è incinta, primo figlio con Andrea Damante: "Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà". Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori, il dolce annuncio sui social: «Il nostro sogno sta per diventa. Andrea Damante presto papà, Elisa Visari è incinta: l'annuncio della gravidanza.

alfemminile.com riferisce: "Un Mini Dama in arrivo!" Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano il loro primo figlio con un video emozionante - Elisa Visari, classe 2001, è attrice, modella e influencer. L’abbiamo vista in A casa tutti bene – La serie e in campagne per importanti brand di moda. Con uno stile raffinato e mai sopra le righe, ha ...

Segnala novella2000.it: L’annuncio di Andrea Damante ed Elisa Visari - Gran bella notizia da parte di Andrea Damante ed Elisa Visari. Dopo giorni di indiscrezioni e rumor, la coppia ha rivelato che presto diventeranno genitori. Peraltro sui social hanno anche svelato il ...

Lo riporta fanpage.it: Andrea Damante diventa papà: con un video su Instagram annuncia la gravidanza di Elisa Visari - Con un video pubblicato su Instagram Andrea Damante ed Elisa Visari hanno annunciato che presto diventeranno genitori ...