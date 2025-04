Borse asiatiche in rialzo dopo sospensione dazi di Trump su elettronica

Borse asiatiche come sono positivi i futures sugli indici europei e di Wall Street dopo che Donald Trump ha sospeso i dazi sull'elettronica di consumo, che comprende gli smartphone e i laptop. Tokyo ha guadagnato l'1,18% con lo yen che si è rafforzato mentre il dollaro ha segnato il nuovo minimo dell'anno e l'oro, che mantiene il suo ruolo tradizionale di bene rifugio, ha ritoccato i massimi. Sale con più decisione Hong Kong (+2,14% a seduta ancora aperta), Shanghai e Shenzhen invece guadagnano rispettivamente lo 0,69 e lo 0,97%. A Taiwan (-0,08%) il gruppo che assembla iPhone, Hon Hai Precision Industry, fa un passo avanti del 2,97%, a Seul (+0,95%) del temporaneo stop ai dazi di Trump beneficia invece Samsung Electronics (+1,72%). Quotidiano.net - Borse asiatiche in rialzo dopo sospensione dazi di Trump su elettronica Leggi su Quotidiano.net Seduta positiva per lecome sono positivi i futures sugli indici europei e di Wall Streetche Donaldha sospeso isull'di consumo, che comprende gli smartphone e i laptop. Tokyo ha guadagnato l'1,18% con lo yen che si è rafforzato mentre il dollaro ha segnato il nuovo minimo dell'anno e l'oro, che mantiene il suo ruolo tradizionale di bene rifugio, ha ritoccato i massimi. Sale con più decisione Hong Kong (+2,14% a seduta ancora aperta), Shanghai e Shenzhen invece guadagnano rispettivamente lo 0,69 e lo 0,97%. A Taiwan (-0,08%) il gruppo che assembla iPhone, Hon Hai Precision Industry, fa un passo avanti del 2,97%, a Seul (+0,95%) del temporaneo stop aidibeneficia invece Samsung Electronics (+1,72%).

