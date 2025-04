Chi era Leonardo Scollato 26enne morto in un incidente al Torrino Il papà sui social | “Il mio eroe”

Leonardo Scollato ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un albero in via della Grande Muraglia, zona Torrino a Roma. Il 26enne è morto praticamente sul colpo. Leggi su Fanpage.it Forse a causa di un'improvvisa distrazione,ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un albero in via della Grande Muraglia, zonaa Roma. Ilpraticamente sul colpo.

Il 26enne Leonardo Scollato è morto a causa di un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in zona Eur-Torrino, a Roma.

