Sport.quotidiano.net - Chiantigiana retrocede: Viciomaggio vince il playout con gol di Salvadori

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Anselmi, Lellis, De Iorio Fe., Ticci, Posarelli, Machuca, Mazza G., Marchi, Galassi, Milanesi, Mulas. Panchina: Baldi, Batoni, El Jallali, Costanti, Tosi, Annunziata, Ballerini, Minucci, Conforti. Allenatore Zanelli.: Poponcini, Nocciolini F., Kakaci, Gallastroni, Iscaro, Minatti, Artini, Benucci, Rotelli,, Fei. Panchina: Castellucci, Rossi, Vacchiano, Paci, Morelli, Pernici, Menchetti L., Nannicini, Saputo. Allenatore Alessandro. Arbitro: Ferrara di Piombino (Angelici – Gentili). Rete: 14’pt. STAGGIA SENESE – Laperde partita e diritto di giocare in Promozione. Nelgiocato a Staggia agli amaranto sarebbe bastato non perdere per centrare la salvezza dopo una stagione difficile. Ma ilha sfruttato al massimo il gol in apertura dell’attaccante