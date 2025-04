Il bambino fantasma nato prima della legge sulla maternità surrogata ma non esiste per lo Stato

nato il 30 ottobre scorso in Ucraina, prima che la legge che rende la gestazione per altri reato universale nel nostro Paese venisse pubblicata in Gazzetta, il 18 novembre; eppure, anche lui è una vittima della legge Varchi – dal nome della deputata Carolina Varchi di Fratelli d’Italia che l’ha proposta e firmata -, ed è considerato un bambino “fantasma” nel nostro Paese.È Il Fatto Quotidiano a raccontare la sua storia; per lui non vale la regola del tempus regit actum, per cui un “reo” deve essere giudicato in virtù di una legge già in vigore al momento in cui è commesso il fatto; in questa circostanza, pur essendo la legge datata 16 ottobre, è chiaro che “il fatto” sia Stato commesso prima, con ben 9 mesi di anticipo.Eppure non sembrano pensarla così i comuni italiani e i loro uffici anagrafe, stando a quanto raccontano i genitori del piccolo che, al momento di registrarlo come cittadino italiano, si sono visti chiudere tutte le porte. Gravidanzaonline.it - Il bambino “fantasma”, nato prima della legge sulla maternità surrogata ma non esiste per lo Stato Leggi su Gravidanzaonline.it il 30 ottobre scorso in Ucraina,che lache rende la gestazione per altri reato universale nel nostro Paese venisse pubblicata in Gazzetta, il 18 novembre; eppure, anche lui è una vittimaVarchi – dal nomedeputata Carolina Varchi di Fratelli d’Italia che l’ha proposta e firmata -, ed è considerato un” nel nostro Paese.È Il Fatto Quotidiano a raccontare la sua storia; per lui non vale la regola del tempus regit actum, per cui un “reo” deve essere giudicato in virtù di unagià in vigore al momento in cui è commesso il fatto; in questa circostanza, pur essendo ladatata 16 ottobre, è chiaro che “il fatto” siacommesso, con ben 9 mesi di anticipo.Eppure non sembrano pensarla così i comuni italiani e i loro uffici anagrafe, stando a quanto raccontano i genitori del piccolo che, al momento di registrarlo come cittadino italiano, si sono visti chiudere tutte le porte.

C’è di più: se i genitori dovessero essere obbligati e seguire una procedura di adozione, questa potrebbe finire con risultato avverso, facendogli perdere il figlio.

È nato prima della legge contro la maternità surrogata - ma per lo Stato non esiste : storia del bambino fantasma

Però in una città del Nord Italia, che per tutelarlo non diremo qual è, esiste il fascicolo giudiziario di cui proprio lui è il protagonista. Per giunta, parallelamente, la coppia risulta sotto indagine penale per alterazione di stato”.

