Colombia trans 32enne Sara Millerey uccisa in diretta social braccia e gambe rotte e poi gettata nel fiume ricompensa di 11 600$ per informazioni su responsabili - VIDEO

trans sarebbe stata picchiata e poi gettata nel burrone di La García In Colombia, la trans Sara Millerey è stata uccisa in diretta social nel comune di Bello. Alla 32enne i responsabili hanno rotto braccia e gambe e poi l'hanno gettata n Ilgiornaleditalia.it - Colombia, trans 32enne Sara Millerey uccisa in diretta social, braccia e gambe rotte e poi gettata nel fiume, ricompensa di 11.600$ per informazioni su responsabili - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it L'episodio ha avuto luogo lo scorso 7 aprile, quando lasarebbe stata picchiata e poinel burrone di La García In, laè statainnel comune di Bello. Allahanno rottoe poi l'hanno

Colombia in piazza per chiedere giustizia per Sara Millerey - la trans brutalmente uccisa in diretta social

Commozione e rabbia in tutto il Paese per la 32enne morta tra atroci sofferenze mentre veniva ripresa dagli smartphone dei passanti.

