Si tratta solo di rumor Per ora

Potrebbe essere giunto al capolinea l'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Dopo mesi di frequentazione in cui l'influencer e il manager sono diventati la coppia del momento, tra i due sarebbe finita. Il condizionale è d'obbligo visto che non c'è ancora alcuna conferma né smentita ufficiale. Eppure pare che la notizia sia circolata via whatsapp e finita sul telefono di alcuni giornalisti che ne hanno riportato i dettagli.Pare che la rottura sia stata accolta con entusiasmo dagli amici di lui. E che sulla separazione possa aver pesato il parere di Cecilia Pirelli, madre di Giovanni Tronchetti Provera, che non avrebbe mai gradito questa love story. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati?A lanciare la notizia della rottura è stata la giornalista Grazia Sambruna su MowMag.

Superman : ci sarà una “grande sorpresa nel cast” (si tratta di Tom Cruise o Chris Pratt?) [rumor]

Questo non richiederebbe un grande impegno di tempo da parte di un talento richiesto come Cruise o Pratt, anche se la scelta di uno di loro come Jor-El potrebbe essere fonte di distrazione.

Secondo msn.com: Rumor: uno dei franchise di Blizzard sta ricevendo il trattamento Netflix - Poche cose sono più calde in questo momento dell'adattamento dei giochi in film o serie. Dopo successi come The Last of Us e Fallout in particolare, sembra che ci sia una febbrile ricerca del prossimo ...

Scrive abruzzo.cityrumors.it: Pescara, addio alla tratta per Bergamo: scoppiano le polemiche - L’ultima novità per quanto riguarda l’aeroporto di Pescara, però, non fa sorridere i residenti abruzzesi. Una tappa fissa per 16 anni è destinata a dire addio o, per lo meno, arrivederci. Il prossimo ...

Nota di msn.com: Nintendo Switch 3 è già al centro di rumor e vengono da una fonte credibile: pare presto ma è così - Un analista di mercato ha fatto circolare dei rumor su Nintendo Switch 3. Pare un po' presto, ammettiamolo, ma non c'è molto da fare, la tecnologia va avanti veloce.