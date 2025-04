Frontale tra due auto | muore anche una bambina di 12 anni

anche una bambina di 12 anni che viaggiava in una delle auto che si sono scontrate frontalmente in via Risorgimento. La piccola è deceduta all'ospedale Maggiore dove era stata. Europa.today.it - Frontale tra due auto: muore anche una bambina di 12 anni Leggi su Europa.today.it Si aggrava il numero delle vittime dell'incidente avvenuto l'11 aprile a Crespellano (Bologna). Il 12 aprile è mortaunadi 12che viaggiava in una delleche si sono scontrate frontalmente in via Risorgimento. La piccola è deceduta all'ospedale Maggiore dove era stata.

Potrebbe interessarti anche:

Accompagna la bambina all'asilo e le rubano la borsa dall'auto

Fatale la distrazione di non aver azionato la. Un paio di minuti scarsi, giusto il tempo di accompagnare la bambina all'interno della sezione. . Poi è tornata alla macchina, parcheggiata davanti alla scuola dell'infanzia, e ha trovato la brutta sorpresa: la borsa lasciata sul sedile era sparita.

Noceto - bambina di due anni chiusa in auto sotto il sole : salvata dai carabinieri - denunciata la madre

Una bambina di due anni è stata trovata chiusa all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole , nel centro di Noceto , in provincia di Parma. . I militari dell’Arma , intervenuti in piazza Adami , hanno soccorso la piccola che si trovava su un seggiolino nell’ abitacolo con i finestrini chiusi in evidente stato.

Bambina di 2 anni travolta da un?auto a Cingoli : ricoverata al Salesi in condizioni gravi ma stabili. Il sindaco di Filottrano : «Preghiamo tutti»

CINGOLI L?intera comunità cingolana è sotto choc per il drammatico incidente che ha coinvolto una bambina di due anni e mezzo residente a Filottrano, investita martedì nel.

Ne parlano su altre fonti Frontale tra due auto: muore anche una bambina di 12 anni. Incidente frontale tra due auto, morta una donna. Scontro frontale sulla Provinciale Francesca Nord a Castelfranco: muore 74enne. Castelfranco, schianto frontale tra due auto: muore una donna. Drammatico frontale tra due auto, muore una donna. Incidente tra due auto in Valsamoggia: morta una donna, gravi tre bambini.

Secondo msn.com: Castelfranco, schianto frontale tra due auto: muore una donna - CASTELFRANCO. Una donna di 74 anni, Lina Colella, è morta per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella mattina di domenica 13 aprile a Castelfranco. L’auto su cui viaggiava si è sco ...

Nota di informazione.it: Drammatico frontale tra due auto, muore una donna - Lancio di sassi, lacrimogeni, cariche della polizia: gli scontri a Ponte Milvio prima del derby Lazio-Roma La vittima aveva 74 anni. Soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata in ospedale m ...

linserto.it riferisce: Castelfranco di Sotto: schianto frontale tra due auto. Muore Lina Colella - Castelfranco di Sotto: schianto frontale tra due auto. Muore Lina Colella. L’incidente è avvenuto nella provincia Pisana di fronte alla ...