Il Libertà tra degrado speculazione e saracinesche chiuse | fotografia di un quartiere in declino

Il quartiere Libertà è uno dei rioni storici di Bari, un'area vasta e popolosa che ha vissuto nel corso dei decenni una trasformazione complessa e contraddittoria. Nato all'inizio del Novecento come area residenziale in risposta alla crescente espansione urbana, il quartiere deve il suo nome ai.

Degrado al quartiere Libertà - rimossi gli ingombranti abbandonati

. . Nel fine settimana appena trascorso avevano suscitato indignazione le ennesime immagini di grossi rifiuti (per i quali esiste uno specifico servizio di ritiro gratuito fino a tre pezzi) abbandonati per le strade del quartiere Libertà, da via Crisanzio, nelle vicinanze del Municipio 1, a via.

La marijuana venduta 'all'ingrosso' ai pusher di piazza Umberto : 8 arresti nel quartiere Libertà

Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed un’ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari, emesse dal gip presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

