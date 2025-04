Sassuolo torna in Serie A | festa in città con il suono del campanone

di Stefano FoglianiSuona poco meno di due ore dopo la rete del 2-2 Mantova che ha riportato ilinA ildi piazza piccola, che dà corso all'auspicio che la curva neroverde aveva appeso, a mezzo striscione, al Braglia sabato sera. 'Deg tri gol ca souman al campanoun', c'era scritto a citare Pietrangelo Bertoli, il cantautore sassolese di 'Eppure soffia'. E il vento ha soffiato forte, tra la serata di sabato dentro lo stadio del Modena, accompagnando i tre gol con cui ilha regolato i 'cugini' gialloblù sotto la torre di piazza Garibaldi, che poco prima delle 21 ha fatto sentire i suoi tocchi più attesi allain. Prima gli slogan, i fumogeni e i petardi che hanno accompagnato laneroverde in piazza, dopo l'inno composto da Nek che ha 'sciolto' i ranghi, in mezzo i saluti alla piazza del Presidente delCarlo Rossi e di Remo Morini, che canta, citando il suo amico Gianni Morandi, 'uno su mille ce la fa are inA'.

Sassuolo promosso in Serie A : ritorno tra i big dopo un solo anno di Serie B

Promozione Sassuolo: la situazione in classifica Serie B Con 75 punti conquistati, il Sassuolo è matematicamente primo in classifica: Sassuolo: 75 punti Pisa: 66 punti Spezia: 59 punti Con 5 giornate ancora da disputare, né il Pisa né lo Spezia possono più raggiungere la capolista.

Serie B - il Sassuolo domina e sale di categoria con 5 turni di anticipo

Il Sassuolo festeggia l'aritmetica promozione alla Serie A. Grazie al pareggio dello Spezia, i neroverdi tornano nella massima serie.

Sassuolo - Carnevali : "Tornati in Serie A dopo stagione straordinaria. Primo pensiero per Giorgio Squinzi e sua moglie "

Dopo un solo anno in Serie B, il Sassuolo è tornato in Serie A. I neroverdi, che stanno dominando il campionato e sono al comando con 75 punti,...

