Metropolitanmagazine.it - Lusso: il nuovo slip-dress verso l’estate 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ilriporta all’attenzione del grande pubblico i diversi modelli di abito che si stanno vedendo ora. Questi sono per il luxury ed i suoi meccanismi, diversi tra loro per taglio, tessuto e a volte stampa. Ma la forma e le applicazioni rendono unici alcuni abiti, come l’ultimovistosi nelle ultime collezioni che rivede l’intimacy della donna e lo traduce in abiti concreti.: i nuovi abitiIl movimento che sta vedendo ilingrandirsi con nuovi brand presenti, riguarda sempre l’incremento produttivo. Questo fa da guida per poter crescere insieme al proprio pubblico che vede i brand mutare ma pur sempre rimanendo vicini alle origini. Su di queste si costruiscono le nuove produzioni. Sempre con loro si progettano i nuovi modelli.I brandI brand ideano unabito la cui forma ricorda il taglio intimo, da questo ‘’’’.