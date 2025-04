Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni turche: Ye?im ospite di Güzide

Chi pensava che nella seconda stagione dinon ci sarebbero stati grossi colpi di scena dovrà presto ricredersi. Il nuovo capitolo della soap turca Aldatmak infatti, si aprirà con una scena che non avremmo mai immaginato di vedere.deciderà di ospitare a casa sua la “rivale” Ye?im e la consuocera ?lknur Gülsoy. Ma come arriveremo a questo? Scopriamolo insieme.Trame: il rapimento di CanLa storyline prenderà il via nel momento in cui Mualla incaricherà un’infermiera della clinica dove Oylum partorirà di rapire suo figlio Can. Ye?im assisterà casualmente alla telefonata di Mualla, e penserà di sfruttare l’occasione per racimolare un po’ di soldi.Evitando di svelare all’infermiera il suo legame con la famiglia Yenersoy, la Denizerem la convincerà ad “assumerla” come sua complice.