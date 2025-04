Empoli sfida il Napoli | D' Aversa punta alla salvezza nonostante gli infortuni

Il lungo periodo senza vittorie, i tanti infortuni, la qualità dell'avversario odierno, la vittoria del Venezia che ha agganciato l'Empoli in classifica. Sarebbero tanti i motivi per deprimersi, invece D'Aversa tiene alta la testa e così vuole che faccia la sua squadra, a partire dalla sfida di stasera al Maradona contro il Napoli, sebbene il pronostico sia decisamente sfavorevole agli azzurri. "I primi a crederci dobbiamo essere noi – ammette il tecnico abruzzese –, la possibilità di raggiungere il nostro obiettivo passa dal provare a fare punti contro chiunque e su qualunque campo, anche se l'avversario si chiama Napoli come domani (oggi per chi legge ndr). Sono una squadra molto forte, che è in lotta per lo scudetto e che se fosse in Europa sono sicuro sarebbe sempre in corsa, ma noi dobbiamo ragionare sul fatto di scendere in campo con la determinazione e l'aggressività per provare a portare a casa un risultato positivo.

