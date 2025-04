Tuffi World Cup Windsor 2025 | Pizzini decima dai 3 metri Pellacani dà forfait per l’influenza

Pizzini e il forfait di Chiara Pellacani la finale dal trampolino 3 metri femminile della tappa di Windsor, in Ontario, della Coppa del Mondo di Tuffi. "Niente finale da tre metri per me. Da due giorni ho l'influenza e ho avuto la febbre, quindi la decisione migliore è stata quella di non gareggiare e di recuperare il prima possibile per la tappa finale della Coppa del Mondo in Cina", aveva annunciato nella serata di ieri Pellacani, che si era qualificata con il sesto punteggio. L'unica azzurra in gara è quindi Elisa Pizzini, che non sfigura. Anzi, la 20enne veronese sfoggia subito una buonissima esecuzione del doppio e mezzo indietro carpiato e del doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento, che fruttano sessanta punti a testa. Un po' di sbavature nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato e nel doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato, ma la quarta routine con il doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato permette all'azzurra di difendere la top 10, grazie al totale di 277.

