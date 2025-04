Sport.quotidiano.net - Pistoia lotta contro Milano ma cede nel terzo quarto: Okorn soddisfatto dell'atteggiamento

L’Estra più di questo non poteva fare. Anzi, chissà se avesse giocato cosìSassari, Trieste, che consistenza avrebbe ora la classifica. Sì perchéi biancorossi per due quarti hanno giocato testa a testal’Armani mettendola anche in difficoltà, poi il maggiore tasso tecnico degli avversari è venuto fuori ed ha fatto la differenza. "Per due quarti abbiamo giocato una partita corretta e solida – dice Gasper–, poi la qualità diè venuta fuori e nelc’è stato l’allungo che non siamo riusciti a riprendere. Sonoper quanto ho visto in campo anche a livello diperò dobbiamo essere realisti".è scesa in campo con undiverso rispetto a quello visto nell’ultima partitaSassari ed anche quandoha preso un margine di vantaggio importante la squadra non si è disunita, ma ha continuato a giocare.