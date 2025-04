Ha un malore ed esce di strada in auto | grave in ospedale

malore mentre guidava la sua auto a Castione Marchesi, frazione del comune di Fidenza, ed è uscito di strada, finendo nel canale. Un automobilista è stato soccorso dagli operatori del 118 e poi ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Di Vaio di Fidenza nella mattinata di lunedì 14. Parmatoday.it - Ha un malore ed esce di strada in auto: grave in ospedale Leggi su Parmatoday.it Ha avuto unmentre guidava la suaa Castione Marchesi, frazione del comune di Fidenza, ed è uscito di, finendo nel canale. Unmobilista è stato soccorso dagli operatori del 118 e poi ricoverato al pronto soccorso dell'Di Vaio di Fidenza nella mattinata di lunedì 14.

