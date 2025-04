Caressa ripensa a Bayern Inter | Partita serissima ma se c’è un giocatore che incarna…

Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ripensa alla vittoria ottenuta dall'Inter all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, in quel quarto di finale d'andata di Champions League raccontato da lui stesso in telecronaca. Il giornalista tesse le lodi, in particolare, di un calciatore nerazzurro: Lautaro Martinez.PAROLE – «L'Inter ha giocato benissimo e ha fatto una Partita serissima contro il Bayern. Il punto di svolta è stata la Partita contro il Manchester City, quella finale. Se c'è un giocatore che incarna lo spirito del capitano è Lautaro. Nel primo tempo aveva fatto più Interventi difensivi di tutta la squadra a Monaco.

Caressa lancia l'Inter : «Bayern Monaco? C'è un dato in favore dei nerazzurri»

Caressa si è espresso verso il doppio confronto tra Inter e Bayern Monaco: le dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato così della sfida tra Inter e Bayern, sottolineando una possibile pecca dei bavaresi, che l'Inter dovrà provare a sfruttare nei due atti dei quarti di finale di Champions League.

Caressa convinto : «Inter - nel Bayern Monaco una cosa non funziona!»

Caressa consiglia l'Inter : «Il Bayern Monaco soffre quella cosa - ho guardato i loro numeri in Bundesliga e vi posso dire che…»

La gara d'andata, in Germania, sarà il 9 aprile, col ritorno a San Siro il 16 aprile. PAROLE – «Attenzione perché ho guardato i numeri del Bayern Monaco: in Bundesliga è in testa in quasi tutte le statistiche tranne una: è settima per contropiede ricevuti, ne ha sei che ne ha ricevuti di meno.

