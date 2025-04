Messina Denaro arrestata un’altra amante è un’insegnante | Favorì la latitanza Le foto col boss

Repubblica.it - Messina Denaro, arrestata un’altra amante, è un’insegnante: “Favorì la latitanza”. Le foto col boss Leggi su Repubblica.it La professoressa Floriana Calcagno insegna in un istituto superiore di Mazara. Un’indagine della Sisco e del Ros, coordinata dalla procura di Palermo, svela il suo ruolo

Inchiesta Hydra sul patto tra mafie in Lombardia : in 143 a processo - c’è anche il cugino di Matteo Messina Denaro

Tra loro c'è il boss Errante Parrino, legato a Matteo Messina Denaro. Il procuratore di Milano Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto il processo per 143 persone nell'ambito dell'inchiesta sul patto tra mafie in Lombardia.

Sara Campanella - a fermare Stefano Argentino l’ufficiale del Ros che arrestò Messina Denaro

Gli inquirenti stanno ricostruendo i rapporti fra i due. Il colonnello arriva in riva allo Stretto dopo una lunga carriera iniziata frequentando il 175esimo corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma.

Il ‘regalo’ di Messina Denaro - gli insulti ai cronisti e un’inquietante sfumatura

Un “concerto” che sconcerta perché fa pensare ad una indebita interferenza tra attività di polizia giudiziaria, che dovrebbe (!) rispondere esclusivamente all’autorità giudiziaria, ed attività di intelligence che invece risponde all’Esecutivo.

