Prova di forza dell’Avellino Basket travolta Torino al Del Mauro

Basket rialza la testa nel momento più difficile e lo fa alla grande: al Del Mauro cade anche Torino, travolta 92-79. Prestazione super dei biancoverdi, sempre avanti nel punteggio e dominanti soprattutto nel terzo periodo da 36 punti. Sugli scudi Earlington (22 punti con 5 triple), Lewis (18 punti, 7 assist, 7 rimbalzi) e un Sabatino perfetto (14 punti con 7/7 da due). In doppia cifra anche Mussini (10).Con questo successo, Avellino aggancia Torino e Brindisi a quota 38 in classifica, superando entrambe grazie agli scontri diretti. Vittoria pesante, vittoria di carattere: la corsa ai playoff è più viva che mai. “Ci teniamo stretti questo risultato, grande soddisfazione dopo due sconfitte amare – commenta coach Alessandro Crotti – Siamo già concentrati per la sfida contro Cantù”. Anteprima24.it - Prova di forza dell’Avellino Basket, travolta Torino al Del Mauro Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoL’Avellinorialza la testa nel momento più difficile e lo fa alla grande: al Delcade anche92-79. Prestazione super dei biancoverdi, sempre avanti nel punteggio e dominanti soprattutto nel terzo periodo da 36 punti. Sugli scudi Earlington (22 punti con 5 triple), Lewis (18 punti, 7 assist, 7 rimbalzi) e un Sabatino perfetto (14 punti con 7/7 da due). In doppia cifra anche Mussini (10).Con questo successo, Avellino agganciae Brindisi a quota 38 in classifica, superando entrambe grazie agli scontri diretti. Vittoria pesante, vittoria di carattere: la corsa ai playoff è più viva che mai. “Ci teniamo stretti questo risultato, grande soddisfazione dopo due sconfitte amare – commenta coach Alessandro Crotti – Siamo già concentrati per la sfida contro Cantù”.

