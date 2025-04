Morto Mario Vargas Llosa | lo scrittore premio Nobel aveva 89 anni

scrittore e drammaturgo dall'indole cruda, che si diletta a raccontare la quotidianità del Perù con una crudezza mai eccessiva, ma sempre incredibilmente realistica. Si spegne dopo una vita passata a pensare e ripensare la scrittura, con la pubblicazione di opere che hanno fatto la storia della letteratura contemporanea e che hanno garantito a Llosa alcuni dei premi più prestigioso ora esistenti

È morto domenica lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura e gigante della cultura latinoamericana. “È con profondo dolore che annunciamo che nostro padre, Mario Vargas Llosa, si è spento oggi pacificamente a Lima, circondato dalla sua famiglia”, si legge in una lettera firmata dai figli Álvaro, Gonzalo e Morgana e pubblicata da Álvaro su X.

Negli anni successivi, continuò a scrivere romanzi, saggi e a esporsi nel dibattito politico internazionale. Premio Nobel per la Letteratura nel 2010, figura controversa e brillante, Vargas Llosa lascia un’impronta indelebile nella narrativa mondiale.

. . Si era lasciato ammaliare dalla Vucciria e dalla storia del suo mercato, a dispetto dei rifiuti e del degrado e aveva tenuto una lectio magistralis allo Steri, dove, il 14 settembre del 2015, gli era stata conferita dall'allora rettore dell'università di Palermo (e oggi sindaco), Roberto Lagalla.

