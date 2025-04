Modena in corsa playoff | il sogno continua tra derby e sfide decisive

Volessimo offrire un taglio in chiave playoff al finale di stagione del Modena, potremmo dire che Paolo Bianco un piccolo favore ai canarini l'ha fatto, eccome. Il pareggio del Frosinone a Cesena mantiene la squadra di Mandelli a tre punti dal mucchione playoff tra il settimo e il decimo posto, con 4 formazioni (Palermo 45, Bari 44, Cesena 44 e Modena 41) in appena 4 punti. L'equilibrio regna sovrano ed è piuttosto evidente che il derby coi bianconeri di pasquetta assuma i contorni di uno scontro diretto. E non sarà l'unico, visto che il Modena affronterà pure il Bari il 25 aprile. Partite decisive, in tal senso. Il sogno passerà da questi momenti. sogno che, non solo nei punti, è ancora raggiungibile. La prestazione di sabato sera ha messo in evidenza come il Modena sia letteralmente rinato dopo la pausa per le Nazionali di fine marzo, seppur le disattenzioni difensive continuino ad accompagnare il percorso.

Simone Santoro : il mister quindicesimo tocco del Modena verso i playoff

Anche noi abbiamo buone armi e vogliamo metterle in campo". Ora siamo contenti di avere invertito il trend, anche se sappiamo bene che ci aspettano da qui alla fine sei partite che saranno importantissime".

Beppe Caso : "Modena - orgoglio e determinazione verso i playoff di Serie B"

"L’obiettivo non è quello, ma soltanto fare punti davanti al nostro grande pubblico. . La proprietà ha progetti importanti come il centro sportivo. In questo momento della stagione ogni punto è vitale, per noi come per l’avversario".

Playoff quinto posto - Modena batte Padova in gara 1

Prima gara e prima vittoria. Modena parte col sestetto composto da Uriarte-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez di banda, Mati-Sanguinetti al centro con Federici libero.

