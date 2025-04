Mario Vargas Llosa è morto | il Nobel la lite a pugni con Garcia Marquez e il complicato rapporto con il padre

Nobel Mario Vargas Llosa è morto a Lima all'età di 89 anni. A dare l'annuncio, i figli Alvaro e Morgana sui social. Mario Vargas Llosa è morto: il Nobel, la lite a pugni con Garcia Marquez e il complicato rapporto con il padre (Ansa Foto) – notizie.com"La tua partenza avverrà tra i tuoi familiari, amici e cari in giro per il mondo, ma speriamo di trovare consolazione nel fatto che hai vissuto una lunga vita, multiforme e feconda, e che lascerai un'opera che tornerà da te". Sono le parole scritte sui social dai figli Alvaro e Morgana, che così hanno annunciato la morte del padre, scrittore e Premio Nobel Mario Vargas Llosa.La famiglia ha deciso che per il romanziere e saggista non è prevista alcuna cerimonia pubblica, per "sentirci liberi in famiglia e in compagnia degli amici più stretti".

Scrittore e drammaturgo dall'indole cruda, che si diletta a raccontare la quotidianità del Perù con una crudezza mai eccessiva, ma sempre incredibilmente realistica.

Uno dei capisaldi della letteratura sudamericana, lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, è morto a Lima il 13 marzo 2025 all'età di 89 anni. A dare la notizia il figlio dello scrittore, Álvaro Vargos Llosa, il quale ha comunicato che il padre "è mancato serenamente a Lima.

