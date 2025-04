Trapianto di utero tra sorelle | così Grace Davidson è diventa madre di Amy Isabel

Grace Davidson, 33 anni, ha la sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), una condizione rara che comporta l’assenza congenita dell’utero. Dopo una diagnosi a 19 anni, la maternità sembrava fuori portata. Ma grazie alla disponibilità della sorella Amy Purdie, 42 anni, ex insegnante e madre di due figli, ha potuto sottoporsi a un Trapianto di utero nel 2023.L’intervento è avvenuto nel Regno Unito, nell’ambito di un programma sperimentale. Prima del Trapianto, la coppia aveva congelato sette embrioni tramite fecondazione assistita. Dopo mesi di recupero, uno di questi è stato trasferito con successo.Il 27 febbraio 2025 è nata Amy Isabel al Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital di Londra, con qualche settimana di anticipo, ma in buone condizioni generali.Il nome è un omaggio sia alla sorella donatrice sia a Isabel Quiroga, una delle chirurghe coinvolte nel Trapianto e nel parto. Gravidanzaonline.it - Trapianto di utero tra sorelle: così Grace Davidson è diventa madre di Amy Isabel Leggi su Gravidanzaonline.it , 33 anni, ha la sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), una condizione rara che comporta l’assenza congenita dell’. Dopo una diagnosi a 19 anni, la maternità sembrava fuori portata. Ma grazie alla disponibilità della sorella Amy Purdie, 42 anni, ex insegnante edi due figli, ha potuto sottoporsi a undinel 2023.L’intervento è avvenuto nel Regno Unito, nell’ambito di un programma sperimentale. Prima del, la coppia aveva congelato sette embrioni tramite fecondazione assistita. Dopo mesi di recupero, uno di questi è stato trasferito con successo.Il 27 febbraio 2025 è nata Amyal Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital di Londra, con qualche settimana di anticipo, ma in buone condizioni generali.Il nome è un omaggio sia alla sorella donatrice sia aQuiroga, una delle chirurghe coinvolte nele nel parto.

Ne parlano su altre fonti Trapianto di utero tra sorelle: così Grace Davidson è diventa madre di Amy Isabel. Nato il primo bambino al mondo grazie a trapianto di utero tra gemelle: 'Emozione fortissima'. Primo trapianto d'utero in Italia. Così è nata la piccola Alessandra. «Volevo diventare mamma ma sono nata senza utero, mia sorella ha realizzato il mio sogno donandomi il suo: ora. Trapianto d'utero tra gemelle, bimbo è nato e sta bene. Due sorelle partoriscono lo stesso giorno vicino a Bari.

Si apprende da gravidanzaonline.it: Trapianto di utero tra sorelle: così Grace Davidson è diventa madre di Amy Isabel - In Regno Unito è nata la prima bambina grazie a un trapianto di utero tra sorelle da donatrice vivente. Così Grace Davidson, nonostante la sindrome di MRKH, ha partorito Amy Isabel.

Si apprende da it.euronews.com: Regno Unito, donna nata senza utero partorisce dopo il primo trapianto nel Paese - La donna ha ricevuto un trapianto di utero dalla sorella nel 2023, diventando la prima nel Regno Unito a sottoporsi alla procedura. Ora ha partorito una bambina sana Una donna di 36 anni è la ...

Come scrive repubblica.it: Regno Unito: nasce prima bebè da una donna con l'utero trapiantato - Nel mese di ottobre 2022, in provincia di Catania ha visto la luce Alessandra, la prima bambina in Italia nata da una donna trapiantata di utero. La mamma Albina era nata priva di utero a causa di ...