Francesco torna a fare il Papa

Laverita.info - Francesco torna a fare il Papa Leggi su Laverita.info Il pontefice, senza ossigeno e in abito talare, si è presentato a sorpresa a San Pietro Bergoglio ha fatto gli auguri per le festività in corso ai fedeli radunati sulla piazza.

Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro, dove si sono radunati circa 20 mila fedeli per le celebrazioni della Domenica delle Palme. Bergoglio ha salutato diverse persone, che avevano partecipato alla messa di questa mattina.

Dall’altare alla fine della messa, il pontefice ha voluto fare personalmente il suo saluto al microfono: «Buona domenica delle Palme. Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro, dove si sono radunati circa 20 mila fedeli per le celebrazioni della Domenica delle Palme.

