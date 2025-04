Anconatoday.it - Federica Fiordelmondo è la nuova segretaria del Pd di Ancona: «Si riparte»

Leggi su Anconatoday.it

– Qualcuno, con un po’ di ironia, ha sottolineato che in fondo la vera notizia emersa dal congresso cittadino del Pd, tenutosi ieri all’Nh Hotel, è che per una volta il Partito Democratico ha mostrato una vera unità d’intenti. Invece si è visto e sentito molto, molto di più. Non fosse.