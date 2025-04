Gravidanzaonline.it - Theo Hernandez e Zoe Cristofoli di nuovo genitori: le foto e il mistero svelato del nome

Il 7 aprile è diventato un giorno doppiamente speciale per Zoe. A tre anni dalla nascita diJunior, la coppia ha accolto la loro seconda figlia. La data non è stata scelta a caso: come raccontato dalla stessa Zoe nei giorni precedenti al parto, il cesareo era programmato proprio per coincidere con il compleanno del primogenito.I festeggiamenti perJunior si sono svolti il giorno prima, domenica 6 aprile, in un’azienda agricola a Rho. Un momento gioioso documentato dall’influencer milanese cone video pubblicati su Instagram, accompagnati da parole toccanti rivolte al suo primo figlio:Solo tu mi rendi felice tra poco scoccherà la mezzanotte e io non potrò che ricordarmi questo giorno impresso nella mente il tuo compleanno e il quasi arrivo della tua sorellina.