Marquez trionfa al Gp del Qatar | dominio Ducati Bagnaia e Vinales inseguono

Qatar si porta dietro queste tre note. Primo: Marquez è invincibile e le cifre del suo debutto in Ducati ufficiale lo evidenziano in rosso. Sette vittorie su otto (fra Sprint e gare) nei primi quattro Gp della stagione. Secondo: Bagnaia si dà da fare, appena ha l’occasione di farlo si ricorda di essere un pilota numero uno, ma ancora è lontano (lontanissimo) da Marquez. Chiude sì al secondo posto, ma perchè Vinales ha incassato una maxi-penalizzazione (dal secondo al 14’ posto) per la pressione delle gomme più "bassa rispetto a quella regolamentare". Terzo: Martin ha già vinto il Mondiale della sfortuna. Appena tornato in pista (appunto in Qatar) dopo lo stop per la frattura al polso, è finito – ieri – in ospedale per una bruttissima botta (colpito a terra dalla moto di Di Giannantonio) che gli ha procuratoro una "pneumotorace e sei fratture degli archi costali posteriori". Sport.quotidiano.net - Marquez trionfa al Gp del Qatar: dominio Ducati, Bagnaia e Vinales inseguono Leggi su Sport.quotidiano.net Il Gp delsi porta dietro queste tre note. Primo:è invincibile e le cifre del suo debutto inufficiale lo evidenziano in rosso. Sette vittorie su otto (fra Sprint e gare) nei primi quattro Gp della stagione. Secondo:si dà da fare, appena ha l’occasione di farlo si ricorda di essere un pilota numero uno, ma ancora è lontano (lontanissimo) da. Chiude sì al secondo posto, ma perchèha incassato una maxi-penalizzazione (dal secondo al 14’ posto) per la pressione delle gomme più "bassa rispetto a quella regolamentare". Terzo: Martin ha già vinto il Mondiale della sfortuna. Appena tornato in pista (appunto in) dopo lo stop per la frattura al polso, è finito – ieri – in ospedale per una bruttissima botta (colpito a terra dalla moto di Di Giannantonio) che gli ha procuratoro una "pneumotorace e sei fratture degli archi costali posteriori".

MotoGP Qatar 2025 : Marc Marquez trionfa a Lusail - Bagnaia terzo dopo una rimonta spettacolare

In caso di penalizzazione, Bagnaia salirebbe al secondo posto e Morbidelli completerebbe il podio. . Ottima gara anche per Franco Morbidelli, quarto con la Ducati del team VR46, davanti a Johann Zarco, ora pilota ufficiale Honda, in netta ripresa.

MotoGP - i promossi e bocciati del GP del Qatar. Marc Marquez superiore - Bagnaia limita i danni

MAVERICK VINALES (KTM Tech3) – Un vero peccato per Maverick, ma quei 16? si penalità per pressione bassa degli pneumatici hanno rovinato una prestazione sugli scudi, che lo aveva portato in piazza d’onore.

MotoGp Qatar - vince Marc Marquez : Bagnaia terzo

Quarto posto per la Ducati del tram VR46 di Franco Morbidelli che si lascia alle spalle il francese della Honda Johann Zarco, seguono gli spagnoli della Ducati Gresini Fermin Aldeguer e Alex Marquez.

