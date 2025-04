Banda di ladri svaligia ottica | Hanno distrutto il lavoro di una vita

Banda di malviventi ha svaligiato l’ottica Focus di Santa Maria Capua Vetere. I ladri Hanno agito nel cuore della notte, introducendosi nel negozio e razziandolo.Dalle telecamere di sorveglianza si notano i primi due banditi avvicinarsi alla porta e forzarla. Hanno agito almeno jn 3, con. Casertanews.it - Banda di ladri svaligia ottica: “Hanno distrutto il lavoro di una vita” Leggi su Casertanews.it Unadi malviventi hato l’Focus di Santa Maria Capua Vetere. Iagito nel cuore della notte, introducendosi nel negozio e razziandolo.Dalle telecamere di sorveglianza si notano i primi due banditi avvicinarsi alla porta e forzarla.agito almeno jn 3, con.

Potrebbe interessarti anche:

Catturata a Palermo la banda dei supermercati - così i ladri rubavano ogni tipo di merce : 8 arresti

A Palermo, 8 persone arrestate per furti seriali in supermercati. La banda agiva con una strategia ben strutturata.

Una banda di giovanissimi ladri prende di mira garage e appartamenti : tre minorenni arrestati a Brescia

Uno di essi, lanciatosi dalla finestra, ha fatto perdere le proprie tracce, mentre gli altri due, minori, sono stati bloccati ed arrestati per tentato furto in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Banda di ladri assalta la gioielleria nella notte. Auto rubata usata per sfondare la vetrina

Da quantificare il bottino, si parla di 20. La macchina utilizzata per sfondare la porta della gioielleria, un’Alfa Romeo 147 portata via dal parcheggio dell’ospedale di Assisi, sembrerebbe a una persona impegnata nell’assistenza notturna a un malato.

Ne parlano su altre fonti Banda di ladri svaligia ottica: “Hanno distrutto il lavoro di una vita”. Colpo in pieno centro a Latina: banda svaligia "Ottica al Corso". La banda del buco svaligia tabaccheria a Lammari.

Segnala msn.com: Valenzano, banda svaligia appartamento e viene arrestata dalla Polizia: 5 ladri tornano liberi 24 ore dopo - L'articolo Valenzano, banda svaligia appartamento e viene arrestata dalla Polizia: 5 ladri tornano liberi 24 ore dopo proviene da Quinto Potere.

Segnala msn.com: Banda armata svaligia una sede Dhl, poi dà fuoco a camion e auto rubati per fuggire. Bottino da milioni di euro - Colpo questa notte alla sede Dhl a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza. Una banda organizzata di ladri ha portato via dai camion e dal magazzino materiale tecnologico per un valore ...

Riporta canaledieci.it: Banda di ladri svaligia bar-tabacchi in piena notte a Talenti: bottino ingente e fuga rocambolesca - Con un colpo fulmineo e ben pianificato una banda di ladri la notte scorsa ha svaligiato un bar tabacchi al civico 44 di viale Sora Lella, tra Casal Boccone e Talenti. I malviventi, almeno tre uomini ...