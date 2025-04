Carrarese si prepara per la sfida a Palermo nel giorno di Pasquetta

Carrarese che tornerà ad allenarsi soltanto domani. Il prossimo turno di campionato, del resto, si giocherà tutto di lunedì con gara degli azzurri in programma alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Resta da capire quanti irriducibili tifosi carrarini si recheranno in Sicilia nel giorno di Pasquetta. Tornando al match col Catanzaro è arrivato un riconoscimento alla prestazione degli apuani anche del tecnico avversario Fabio Caserta: "Nel primo tempo siamo andati un po' in difficoltà non per un approccio sbagliato alla partita ma perché la Carrarese è stata brava a non farci giocare. A volte quando una squadra non gioca bene non è sempre per colpa sua ma anche merito degli avversari. La loro pressione feroce? In settimana studi gli avversari ma in partita poi non sai mai cosa aspettarti.

