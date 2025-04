Tragico incidente sulla strada provinciale | uomo muore sul colpo

Un uomo di 60 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale autonomo a Casandrino. Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 500. La vittima, alla guida della propria auto, è deceduta sul colpo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Caivano per i rilievi.

Lina Colella morta nel tragico incidente sulla provinciale - dramma a Castelfranco

I soccorritori hanno usato il defibrillatore per cercare di far riprendere a battere il suo cuore. Sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso e gli accertamenti.

Tragico incidente sull'A22 : muore giovane motociclista

Un motociclista altoatesino di 24 anni ha perso la vita dopo aver tamponato un mezzo pesante nei pressi dell’area di servizio di Stilves, intorno alle 4:30 del mattino.

Asia Loddo non ce l’ha fatta - il tragico incidente tra Cagliari e Quartu e il gesto dei genitori

Cordoglio e incredulità La sedicenne era nata a Cagliari ma viveva a Quartu con mamma Tamara e papà Agostino. . Tanti i messaggi di cordoglio condivisi sui social.

Nota di informazione.it: Lina Colella morta nel tragico incidente sulla provinciale, dramma a Castelfranco - Castelfranco (Pisa), 14 aprile 2025 – Sangue, morte e disperazione la mattina della domenica delle Palme sulla provinciale Francesca Nord a Castelfranco. Nel frontale tra una Picanto e una Passat stat ...

Scrive msn.com: Casandrino, incidente d'auto per un 60enne: l'uomo è morto sul colpo - Tragedia sulla Strada Provinciale 500, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomo. I Carabinieri della Compagnia di Caivano sono intervenuti per i rilievi ...

Nota di 41esimoparallelo.it: Tragico incidente sulla Provinciale Andria-Bisceglie: morte mamma e figlia incinta - Due donne, madre e figlia, perdono la vita in un incidente stradale tra Andria e Bisceglie. L'incidente ha coinvolto anche altri due feriti.