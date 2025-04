San Donato Tavarnelle supera Fezzanese 4-1 | vittoria cruciale per la salvezza

Donato Tavarnelle 4Fezzanese 1 SAN Donato Tavarnelle (3-5-2) Tampucci; Cecchi (85’ Cellai), Maffei, Bruni; Falconi (53’ Dema), Calonaci (66’ Croce), Borgarello, Gistri, Carcani; Purro (76’ Doratiotto), Manfredi (78’ Gubellini) all. Bonuccelli Fezzanese (3-5-2) Pucci; D’Alessandro, Martera, Masi (40’ Loffredo); Benassi, Nicolini, Beccarelli, Scieuzo (73’ Cantatore), Campana (59’ Fiori); Lunghi, Mariotti all. Gatti Arbitro: Cipolloni di Foligno Marcatori: 9’ Campana, 16’ Borgarello, 51’ Purro (rig), 79’ Doratiotto, 90’ Gubellini Note: espulso 87’ Nicolini , ammoniti Benassai, D’Alessandro, Cantatore Tavarnelle - vittoria casalinga per il San Donato Tavarnelle contro la Fezzanese ultima in classifica e i chiantigiani fanno un passo in avanti per la salvezza senza playout. Ma c’è ancora da soffrire. Lanazione.it - San Donato Tavarnelle supera Fezzanese 4-1: vittoria cruciale per la salvezza Leggi su Lanazione.it San1 SAN(3-5-2) Tampucci; Cecchi (85’ Cellai), Maffei, Bruni; Falconi (53’ Dema), Calonaci (66’ Croce), Borgarello, Gistri, Carcani; Purro (76’ Doratiotto), Manfredi (78’ Gubellini) all. Bonuccelli(3-5-2) Pucci; D’Alessandro, Martera, Masi (40’ Loffredo); Benassi, Nicolini, Beccarelli, Scieuzo (73’ Cantatore), Campana (59’ Fiori); Lunghi, Mariotti all. Gatti Arbitro: Cipolloni di Foligno Marcatori: 9’ Campana, 16’ Borgarello, 51’ Purro (rig), 79’ Doratiotto, 90’ Gubellini Note: espulso 87’ Nicolini , ammoniti Benassai, D’Alessandro, Cantatorecasalinga per il Sancontro laultima in classifica e i chiantigiani fanno un passo in avanti per lasenza playout. Ma c’è ancora da soffrire.

Serie D : San Donato Tavarnelle sfida la Fezzanese per la salvezza

Per la serie D, dopo gli altri anticipi di ieri Ghiviborgo-Fulgens Foligno (1-1), Seravezza Pozzi-Sangiovannese (2-1) e Siena-Follonica Gavorrano (3-1), oggi alle 15, si disputano le restanti gare del girone E della 31esima giornata con il San Donato Tavarnelle che ospita la Fezzanese.

Grosseto fermato dal San Donato Tavarnelle : sfida deludente allo stadio Zecchini

Grosseto 0 San Donato 0 GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrni. Arbitro: Aloise di Voghera. Un disinvolto e intraprendente San Donato Tavarnelle ferma un "brutto" e "deludente" Grosseto nel posticipo di ieri sera allo stadio ’Zecchini’.

Grosseto delude : pareggio a reti inviolate contro San Donato Tavarnelle

“E’ stata la peggiore prestazione a livello tecnico da quando ci sono io sulla panchina". Forse meritavamo qualcosa di più per quello che si è visto in campo.

