Il fermo di un 17enne per l’omicidio del giovane ritrovato in una sala slot

l’omicidio del 19enne Davide Carbisiero, scoperto in una sala slot in provincia di Caserta ieri mattina, è stato fermato un minorenne, un 17enne. Nella tarda serata di ieri, la Procura per i Minorenni di Napoli ha emesso un Decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un minore gravemente indiziato dell’omicidio del . Il fermo di un 17enne per l’omicidio del giovane ritrovato in una sala slot L'Identità. Lidentita.it - Il fermo di un 17enne per l’omicidio del giovane ritrovato in una sala slot Leggi su Lidentita.it Perdel 19enne Davide Carbisiero, scoperto in unain provincia di Caserta ieri mattina, è stato fermato un minorenne, un. Nella tarda serata di ieri, la Procura per i Minorenni di Napoli ha emesso un Decreto didi indiziato di delitto nei confronti di un minore gravemente indiziato deldel . Ildi unperdelin unaL'Identità.

Ne parlano su altre fonti Omicidio Santo Romano, convalidato il fermo del 17enne. Convalidato il fermo per il 17enne, smentita la frase "Volevo sapere cosa si prova ad uccidere". Sparatoria nella notte a Napoli: 19enne ucciso, ferito un amico. Fermato un 17enne. Omicidio di Garzeno, un 17enne in stato di fermo, ma lui nega di aver ucciso Montini. Omicidio Garzeno, il 17enne fermato è parente della vittima: “Non ho ucciso io Candido Montini”. Fermato il 17enne che avrebbe ucciso il ragazzo a Napoli durante una sparatoria in piazza.

msn.com riferisce: Fermato un 17enne per l'omicidio di Davide Carbisiero, il giovane di 19 anni ucciso nel Casertano - Ad uccidere Carbisiero, hanno accertato le indagini dei carabinieri del Gruppo di Aversa, è stato un colpo di pistola alla giugulare ...

Segnala informazione.it: Diciannovenne ucciso nel Casertano, fermato un 17enne - I carabinieri hanno fermato un 17enne per l'omicidio del 19enne Davide Carbisiero, ucciso all'alba di ieri, domenica 13 aprile, in una sala slot di Cesa, nel Casertano. Il minorenne è stato sentito da ...

Lo riporta notizie.it: Fermato un minorenne per l'omicidio di Davide Carbisiero a Cesa - Un giovane è stato arrestato per l'omicidio di un 19enne in una sala slot nel Casertano.