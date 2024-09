Giaccherini | Kvara uno dei migliori in Serie A

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Emanuele, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Tuttosport. Queste le sue parole: Da talent di Dazn domenica ha commentato Cagliari-Napoli. Che squadra arriva allo Stadium? “Un Napoli affamato, feroce, che ha voglia di stupire. Tatticamente cerca di recuperare palla molto in alto, riaggrendendo subito, e rispetto al passato tiene più strettitskhelia e Politano, sfruttando l’ampiezza con gli esterni di centrocampo. E questo può esaltare, per me uno deigiocatori dellaA: spende meno energie e può essere più decisivo al tiro e nel passaggio. Poi c’è Lukaku che permette di giocare sia incontro sia in profondità . Ha tante varianti per mettere in difficoltà gli avversari. Si vede la mano di Conte e penso che lui reputi questa partita speciale.