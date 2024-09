Fuga di gas chiuso il sottopasso Due mesi dopo riscoppia la paura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)in viale Brambilla. Un mese e mezzoquella domenica da dimenticare in cui la rottura di una tubazione sotterranea all’altezza delferroviario aveva paralizzato la circolazione ferroviaria e veicolare, ieri si è registrata un’altradi gas. Il problema si è verificato attorno alle 16 nello stesso punto di fine luglio. Subito, in via precauzionale, gli agenti di polizia locale hannoil sottopassaggio che da viale Brambilla porta in viale Repubblica e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono andati alla ricerca dell’eventuale falla. Poco più di due ore, una volta accertato che non sussisteva alcuna pericolosità, l’auto della polizia locale che bloccava l’accesso al, è ripartita e la strada è stata liberata. Tutto normale, tanto che diversi pendolari di ritorno dal lavoro, non si sono neppure accorti del blocco.