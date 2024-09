Bufera sul governo | Ciacci è decaduto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) "Ilperde un altro membro: decade per legge anche Matteo, mentre Bevitori cade due volte". Le opposizioni vanno all’attacco dell’esecutivo. Dopo aver aperto in Consiglio grande e generale il ’caso Bevitori’, ora il dito è puntato contro il segretario di Stato al Territorio. "Dopo essereper legge dal ruolo di Segretario al Lavoro Alessandro Bevitori per cui emergono anche ulteriori evidenze – dicono in coro Rete, Repubblica Futura e Domani Motus Liberi – oggi emergono evidenze per cui risultaanche il Segretario al Territorio Matteo". La minoranza prende ancora una volta in mano l’articolo della legge sul Congresso di Stato, quello che tratta l’incompatibilità dei membri di. Elencando tutti i ruoli che i segretari di Stato non possono ricoprire.