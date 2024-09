Bonus 100 Euro non sarà per tutti Le regole per richiederlo | Non sarà automatico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) Come molti sapranno, il governo Meloni ha introdotto il “tredicesima”, una misura che prevede un’indennità di 100da erogare a dicembre per i lavoratori dipendenti. Bisogna mettere in chiaro, però, che nonpotranno accedere a questo beneficio. Si stima che solo un milione di persone, precisamente 1,1 milioni, potranno usufruirne, e saranno soggetti a una serie di requisiti rigorosi. Requisiti per Ricevere ilPer ricevere il, il reddito annuale del lavoratore non deve superare i 28.000, con l’esclusione dell’abitazione principale dalla base di calcolo. È importante notare che ilnonerogato automaticamente: i lavoratori dovranno presentare una richiesta al proprio datore di lavoro, attestando di avere diritto all’indennità e fornendo il codice fiscale del coniuge e dei figli.