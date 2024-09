Beccato con la droga arrestato 22enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 21 settembre 2024) Tarantini Time Quotidiano?A seguito dei servizi di controllo finalizzati alla repressione e alla prevenzione dei reati in genere, la Polizia di Stato haa Manduria un giovane di 22 anni, perché ritenuto presunto responsabile del reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. ?Il personale del Commissariato di Manduria, congiuntamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale di Lecce ed alle Unità Cinofile della Polfrontiera di Brindisi, ha notato un gruppo di ragazzi intenti a conversare tra loro all’interno della Villa Comunale del paese. ?Uno dei ragazzi, alla vista del personale in uniforme, si è staccato dal gruppo per darsi alla fuga.