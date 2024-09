Abusi sessuali su una bambina di 10 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Ha ‘invitato’ la sua ospite, una bimba di diecia visitare la sua abitazione. Una volta arrivato in camera, però, l’ha spinta sul letto e ne ha abusato sessualmente. Rischia il processo con la grave accusa di violenza sessuale su minore un 20enne carpigiano affetto da una sindrome che incide sulle capacità cognitive. Ieri mattina, in tribunale a Modena il giudice ha disposto la perizia psichiatrica nei confronto del 20enne carpigiano e il prossimo il 15 ottobre sarà dato incarico al perito, dottoressa Forghieri per valutare la capacità di intendere e volere dell’indagato. Ieri è stato contestualmente annullato l’incidente probatorio che prevedeva l’audizione protetta della bimba, presunta vittima die della sorellina dal momento che la difesa del giovane ha prodotto una dichiarazione confessoria del ragazzo. Il giovane, in sostanza, avrebbe ammesso le molestie