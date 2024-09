Youth America’s Cup 2024 oggi in tv | programma 20 settembre orari streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo un giorno di pausa riservato alla chiusura della semifinale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e American Magic, torna protagonista quest’a Barcellona laCupcon le prime quattro regate di flotta del gruppo B. L’obiettivo degli organizzatori è quello di pareggiare il numero di prove già completate dal girone A (quattro, spalmate su due giornate), per poi terminare questa fase di qualificazione nel weekend. Nelle acque catalane assisteremo dunque al debutto ufficiale in gara dei 6 team esterni invitati per la prima edizione della Coppa America dei giovani (under 25): i padroni di casa spagnoli del Sail Team BCN, gli olandesi del Jajo Team DutchSail, i canadesi del Concord Pacific Racing, i tedeschi delAC Team Germany, gli svedesi di Artemis e gli australiani dell’Andoo Team.