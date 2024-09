Tra fragilità e ritardi inaccettabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’alfabeto alluvionale inizia e finisce con “Perché?”. Una parola, una domanda: ma non c’è risposta. C’è, nei confronti di inermi cittadini allagati per tre volte in poco più di un anno, un silenzio tombale che stride con il ruggito dell’acqua, quella che a Traversara di Bagnacavallo – sputata dal Lamone – ieri mattina ha inghiottito in pochi secondi case-uomini-ricordi-alberi-strade: tutto. E tutti chiedono “perché”. Non “per colpa di chi”. Ma “perché”. Mettiamo alcuni punti fermi, e poniamo altre domande. In 24 ore in alcune zone sono caduti fra i 300 e i 350 millimetri di pioggia. Nel 2023, nell’ambito di entrambi gli episodi di maggio, ne caddero in media fra i 400 e i 450.