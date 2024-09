Tony Effe e Fedez nella versione demo c’è la voce di Chiara Ferragni | cosa dice

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) «» è già un successo! La canzone dissing dispopola in rete, ma c’è unache in pochi (ancora) conoscono Spopola «», la canzone dissing diche in meno di 24 ore registra quasi 4mln di views. Il testo è ormai diventato virale e le frecciatine anon sono poi così sottili, anzi!non lascia fuori niente e nessuno, nemmeno i fatti più torbidi: la relazione – presunta o tale – trae T* Mega, l’ipotesi di un problema di droga che affliggerebbeBiasi e la bisessualità del rapper che a detta di«sarebbe diventato la prostituita di Corona». Un testo forte che lascia poco spazio all’immaginazione.