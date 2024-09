Stop caldaie a gas | dal 2025 addio incentivo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Viessmann propone soluzioni integrate di riscaldamento, climatizzazione e fotovoltaico per la transizione energetica L'Unione Europea continua a mostrare un impegno deciso nella lotta contro l'inquinamento e il cambiamento climatico, come evidenziato dalla recente Direttiva Case Green. Questa politica mira a disincentivare l'uso di impianti di riscaldamento alimentati a combustibili fossili, come il gas metano, proponendo