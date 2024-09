Ruba whisky al supermercato Tenta di scappare bloccata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)to furto e denuncia per una donna di 25 anni già nota alle forze dell’ordine per fatti della stessa natura. Mercoledì mattina la giovane è stata notata all’interno di undi Cremona. Dopo essersi aggirata per le varie corsie con gli scaffali si è allontanata, seguita però da una guardia giurata che si era insospettita per i suoi movimenti e aveva visto che la donna aveva messo nella sua borsa alcune bottiglie di liquore. Quando la 25enne ha notato la guardia giurata che la seguiva, si è messa a correre. Ma il vigilante è riuscito a fermarla. La donna, comprendendo di essere stata colta con le mani nel sacco, è scappata infilando l’uscita di sicurezza.