Questione idrica la minoranza | I fondi c’erano e non è stato fatto nulla

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei gruppi consiliari PD- Città Aperta- Civico 22- Azione- Misto. Il Sindaco Mastella ha comunicato che nel Consiglio Comunale di ieri è stata fatta “giustizia” di tante “cattiverie“, essendoaccertato che le responsabilità dell’Amministrazione per la crisiche ha afflitto i beneventani sono pari a “zero”. A tale conclusione, dopo cinque ore di dibattito, deve essere giunto in base all’unico intervento che ha ascoltato in aula : il suo.