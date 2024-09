Protetto più che Protettore | le mancanze di fronte alla tragedie dell’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) La protezione civile quando fu creata aveva il volto buono e misericordioso di Zamberletti, che con sorriso e preoccupazione andava ovunque a dare carezze oltre ai soldi, alleviando, da vecchio democristiano, prima di tutto le sofferenze dell’anima, calmando cuori esasperati, amministratori impotenti davantinatura. Musumeci fa esattamente tutto il contrario di Zamberletti: esaspera invece di confortare, sentenzia prima di comprendere, ammonisce chiunque gli si rivolge, prendendola sul personale. Certo per il carattere di Musumeci, che non tollera di essere messo in difficoltà, la Protezione Civile – il capro espiatorio di quello che lo Stato non fa da sempre – è più una condanna che un piedistallo. Di fatto è la persona sbagliata a posto più sbagliato di tutti. Il ministro al ramo deve essere tollerante, assorbente, paziente, silente, commovente e penitente.